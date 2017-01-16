Амстердам, 16 января, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал первую победу в шахматном турнире, который проходит в Нидерландах.

Andreas Kontokanis Сергей Карякин

Карякин обыграл голландского шахматиста Люка ван Вели. Российский гроссмейстер играл белыми фигурами.

По итогам трех туров у Карякина два очка. В общем зачёте он занимает шестую строчку.

На первом месте пока украинец Павел Эльянов с 2,5 балла. Вторым идет принципиальный соперник Карякина — норвежец Магнус Карлсен. За три тура он также набрал два очка. Тройку лидеров замыкает американец Уэсли Со. У него также два очка.