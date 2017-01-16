Москва, 16 января, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Должностные оклады руководителей Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут рассчитываться в зависимости от среднемесячной зарплаты сотрудников этих фондов, объявлено в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

Указ президента РФ по этому вопросу опубликован на портале правовой информации. Документ датирован 31 декабря 2016 года, он вступил в юридическую силу с 1 января 2017 года.

Согласно этому указу, зарплата председателей указанных фондов будет напрямую зависеть от уровня соотношения их заработной платы и окладов сотрудников. Уровень этих соотношений будет определяться правительством России.