Грозный, 16 января, 2017, 21:35 — ИА Регнум. В Грозном (Чечня) прокуратура Заводского района признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который не сообщил правоохранительным органам о планах своего знакомого уехать в Сирийскую Арабскую Республику воевать на стороне террористов. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Чечни.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

Сообщается, что гражданин Хизриев обладал достоверной информацией о том, что его друг Фарид Сафин готовился к участию в деятельности террористической организации в Сирийской Арабской Республике. При этом Хизриев не сообщил об этом в правоохранительные органы.

В связи с этим против Хизриева возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК России («Несообщение о преступлении»). Эта статья появилась в УК недавно в связи с принятием так называемого пакета Яровой.

Напомним, в апреле 2016 года Ирина Яровая вместе с депутатами Госдумы из «Единой России» Алексеем Пушковым, Надеждой Герасимовой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым внесла законопроекты, ужесточающие наказание за терроризм и экстремизм. Эти законопроекты были приняты и получили название «пакет Яровой» или «законы Яровой».

Что касается Сафина, то он был задержан при попытке уехать в Сирию.