Осло, 16 января, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Около 300 морских пехотинцев США высадились в Норвегии, сообщает 16 января Reuters.

U.S. Army Europe Images ВС США на учениях

Солдаты США прибыли в норвежский аэропорт Вэрнес с базы морской пехоты Кэмп-Лежен, расположенной в штате Северная Каролина, в 12:00 мск.

«В течение первых четырех недель солдаты получат базовую подготовку в зимних условиях, научатся пользоваться лыжами и выживать в условиях низких температур», — сказал представитель военного ведомства Норвегии Руне Хаарстад.

«Это не имеет ничего общего с Россией или текущей ситуацией», — добавил Хаарстад.

Напомним, американские военные пробудут в Норвегии в течение года, через шесть месяцев прибывших морских пехотинцев сменит новая группа американских солдат. Подготовка солдат США будет проходить на норвежской военной базе Вэрнес — в 1000 км от русско-норвежской границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после сообщения в СМИ о возможном размещении в Норвегии американских войск, 24 октября 2016 года посольство России в Норвегии заявило, что планы Осло по наращиванию военного потенциала вызывают у российской стороны удивление. Пресс-секретарь российского посольства в Осло Максим Гуров напомнил, что норвежские чиновники не раз заявляли об отсутствии угрозы со стороны России для Норвегии.