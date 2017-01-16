Тегеран, 16 января, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил о том, что «фрагментация государств на Ближнем Востоке приведет к распространению терроризма и экстремизма, что полностью противоречит стратегическим интересам мусульманского мира». Об этом передает канал Press TV.

Irib.ir Али Шамхани

«Свержение власти в Саудовской Аравии не гарантирует, что на смену ему придет лучший режим. Некоторые пытаются спекулировать на этой теме. Однако Иран не только не способствует свержению режима в Эр-Рияде, но и предпринимает все меры для того, чтобы не допустить подобного развития событий», — пояснил Шамхани.

9 января Саудовская Аравия предложила Тегерану обсудить меры безопасности на ежегодном мусульманском празднике хадж, который Иран бойкотировал в 2016 г. из-за гибели сотен иранских граждан в давке в 2015 году во время паломничества. Иранские власти обвинили Эр-Рияд в неспособности гарантировать безопасность гражданам Ирана.