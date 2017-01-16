Анкара, 16 января, 2017, 21:02 — ИА Регнум. 16 января на стадионе «Османлы» был разыгран матч 17-го тура Турецкой Суперлиги между двумя командами из верхней части турнирной таблицы — «Османлыспор» против «Бешикташа». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

Bjk.com.tr «Османлыспор» vs «Бешикташа» — 0:2

«Бешикташу» необходима победа, чтобы продолжать борьбу за чемпионство с «Галатасараем» и «Истанбулом», «Османлыспор» обязан набирать очки, если рассчитывает на евркубковый сезон 2017/18.

Уже на 20-й минуте бразильский плеймейкер «Бешикташа» Талиска, права на которого принадлежат «Бенфике», забил очень красивый мяч ударом с 23-х метров в ближний угол — 0:1.

На 90+3-й минуте турецкий форвард «черных орлов» Дженк Тосун увеличил преимущество до двух мячей — 0:2.

На данный момент «черные орлы» поднялись на вторую строчку и обогнали «Галатасарай», набрав 38 очков. «Османы» остались на 6-й позиции с 26-ю очками.

Составы на матч:

«Османлыспор»: Карчемаскас, Байир, Прохозка, Чюрюксу, Вршаевич, Гювен, Алтынай, Умар, Махер, Регаттен, Вебо.

«Бешикташ»: Фабри, Адриано, Тошич, Марсело, Генюл, Хатчинсон, Озьякуп, Бабел, Талиска, Куарежма, Тосун.

Главный арбитр матча: Палабиюк.

Голы: Талиска 20 — 0:1, Тосун 90+3 — 0:2.