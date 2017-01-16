Москва, 16 января, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Московский городской суд принял решение временно ограничить доступ к пиратским файлам с новыми эпизодами четвёртого сезона телесериала «Шерлок», сообщает пресс-служба суда.

Цитата из т/с «Шерлок». реж. Марк Гэтисс, Стивен Моффат. 2010. Великобритания, США Разговор

В суд 16 января поступило заявление Первого канала с требованием ограничить доступ к пиратским копиям эпизодов четвёртого сезона популярного сериала. В этот же день судья вынес решение о принятии необходимых обеспечительных мер.

Напомним, последний эпизод четвёртого сезона телесериала «Шерлок» с русским дублированным переводом 14 января был нелегально опубликован в Сети. Это произошло на несколько дней раньше, чем эпизод был транслирован по телевидению.

Британская компания BBC, являющаяся правообладателем сериала, заявила о намерении расследовать эту утечку. Такое же заявление было сделано Первым каналом российского телевидения.