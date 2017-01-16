Джакарта, 16 января, 2017, 20:41 — ИА Регнум. В Индонезии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7, согласно заявлению Геологической службы США (USGS), сообщает 17 января Associated Press.

Трещина

Землетрясение было зафиксировано вечером 16 января на юго-западе города Медан на глубине 10 километров. Сообщения о серьезных повреждениях или пострадавших не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 2016 года в северной провинции Ачех, в 18 км к северо-востоку от Пидиджая, произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате землетрясения в Индонезии оказались разрушены 11 730 домов, 102 человека погибли, более тысячи получили ранения.

26 декабря 2004 в провинции Ачех в результате землетрясения и цунами погибло более 120 тыс. человек.