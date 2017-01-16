Москва, 16 января, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Все танки типа Т-90, состоящие на вооружении армии России, будут модернизированы до уровня Т-90М «Прорыв-3», сообщает ИА «Оружие России».

Т-90 Прорыв

До уровня Т-90М «Прорыв-3» будут реконструированы более 400 боевых машин, поступивших в войска с 2000 года. Сообщается, что модернизации подвергнутся системы динамической и активной защиты, а также приборы управления огнем. Масса машин новой модификации возрастет на 3,5 тонны.

Модифицированные танки получат 125-мм гладкоствольные пушки 2А82−1М с автоматом заряжания емкостью 45 выстрелов и скорострельностью 10−12 выстрелов в минуту, противотанковые ракетные комплексы «Рефлекс-М», дистанционно управляемые комплексы дополнительного вооружения, а также системы защиты «Афганит» и «Малахит».