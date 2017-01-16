Челябинск, 16 января, 2017, 20:20 — ИА Регнум. Прошедший Гайдаровский форум стал заурядным событием, а выступающие эксперты, как представители элиты, ответственной за развитие страны, не могут дать стратегические ответы на вызовы, которые реальность предъявляет России, и ее экономической системе. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM профессор, декан экономического факультета Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Алексей Шумаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

«У меня сложилось двойственное впечатление. С одной стороны, набор участников и так называемых ключевых докладчиков, участников дискуссий очень представительный. Практически все правительство выступало. И поэтому их выступления, доклады, ответы на вопросы, — все это вызывает закономерный интерес. С другой стороны, скажем так, формат этого форума напоминает хорошую, такую масштабную, но довольно обычную конференцию, которую в московских вузах регулярно проводят для чиновников. То есть я бы так сказал, что этот форум прошел в формате конференции. Раньше можно было услышать такие эпитеты — «российский Давос», где определяется судьба экономической политики, где встречаются люди, представители власти и бизнеса для достижения неких договоренностей, каких-то консенсусов по экономической политике, по совместной стратегии. Сейчас этого нет. Может быть это недостатки информационного освещения форума, но у меня не возникло ощущение, что это был «российский Давос», — сообщил Алексей Шумаков.

По мнению профессора, мероприятие напоминало, по большей части, площадку правительства, которое в лице своих ярких докладчиков продемонстрировало достаточно квалифицированное, профессиональное понимание сложившейся текущей экономической ситуации. Причем, как заметил эксперт, было заметно, что высказывания членов правительства «не очень-то согласуются между собой». Например, примечательно то, что ряд чиновников ставил вопрос о необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложения, а председатель правительства сообщил, что об этом речи вовсе не идет, и никто даже и не думает об этом.

«Это говорит о том, что может быть они (члены правительства Дмитрия Медведева. Прим. ИА REGNUM ) недостаточно координировали свои выступления, а может быть, у них очень непримиримые разногласия. Мне это говорит о не очень хорошей подготовленности этого форума. Для уровня конференции — все замечательно, «дай бог» каждому вузу такую проводить», — отметил декан экономического факультета ЧелГУ.

По мнению Алексея Шумакова, подобное мероприятие запросто смогли бы провести Московский финансовый университет, Высшая школа экономики и другие.

Также внимание эксперта привлекла дискуссия о том, как осуществить в России экономический рост. В частности министр финансов России Антон Силуанов на Гайдаровском форуме говорил о том, что неплохо было бы не увеличивать уровень налогообложения. В свою очередь, президент РСПП Александр Шохин, как отмечает Алексей Шумаков, заявляет о том, что в программе партии «Единая Россия» ставится вопрос о необходимости сокращения фискальной нагрузки на экономику. Тут тоже самое, обращает внимание профессор ЧелГУ, один представляет правительство, а другой РСПП, но они, условно говоря, гайдаровцы-экономисты, не имеют единства в подходах, причем оба ссылаются на уровень принятия решений довольно высокий. Один уровень принятия решений — это министерство финансов, а другой уровень — это «партия власти».

«Непонятно, какой взгляд на вещи возобладает — первый или второй? Это остается уделом дискуссии, но, честно говоря, дискутировать уже времени нет. Ведь экономика не в том состоянии, когда всё неопределенно в сроках начала экономического стимулирования. Поэтому складывается впечатление, что спикеры чего-то главного не договаривают. Главного с точки зрения того, что у слушающих должно возникать понимание, что провозглашается серьезная многолетняя концепция, с активной деятельностью правительства по стимулированию экономического роста», — считает Алексей Шумаков.

При этом, как считает декан экономического факультета, заявления экс-министра финансов России и главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, провозгласившего об удвоении ВВП к 2035 году, воспринимать серьезно не стоит, так как он находится вне правительства и его заявления носят сугубо декларативный характер. Алексей Кудрин заявил о необходимости развития человеческого капитала, и об инфраструктурных преобразованиях в образовании, здравоохранении и так далее. Вложения средств российской экономики от продажи сырья на мировых рынках подразумеваются в проекты, связанные с развитием человеческого капитала.

«Здесь тоже не очень понятно, насколько это может стать действительно экономической политикой. Потому что вариантов, сценариев уже последнее время немало опубликовано, в том числе от представителей Столыпинского клуба, в котором также «неслабые» экономисты. Но почему-то нет определенности в том, какой же вариант будет принят за основу. Ну, нет этой определенности» , — говорит эксперт.

По сути, той же неопределенностью «сквозило», например, в выступлении вице-премьера Игоря Шувалова. Его сообщение содержало некие надежды на снятие санкций европейских стран, и что это может стать неким фактором экономического роста. Одно это вызвало целый ряд откликов экспертного сообщества на тему: «Вы, товарищи, определитесь, что хотите, — либо создавать реальное импортозамещение и какую-то структурную перестройку нашей экономики, либо вернуться к тому режиму, когда в обмен на более свободную продажу сырьевых ресурсов покупать в мире все остальное». Таким образом, пресловутое импортозамещение может свернуться, не успев начаться.

«Я не услышал механизмов реализации даже тех предложений, которые прозвучали. Например, тот же обсуждавшийся доклад Ольги Голодец (заместитель председателя правительства России. Прим. ИА REGNUM ), который был посвящен необходимости создания высокопроизводительных, технически сложно оснащенных рабочих мест. И то, что сейчас использование дешевой рабочей силы в виде мигрантов как бы консервирует эти процессы и не позволяет перейти к более эффективной экономике. Такое ощущение, что правительство опять лишь констатирует этот факт, а вот что оно собирается делать, чтобы изменить положение? Если правительство просто констатирует, как какой-то профессор, написавший доклад, то это производит двойственное впечатление. То есть получается, что анализ какой-то есть, факты получили оценку, что происходит, и даже кто виноват, вроде бы понятно, а вот на вопрос «Что делать?» — ответа не дается. Так и хочется задать вопрос — какое же вы правительство?» — сказал профессор Шумаков.

Оценивая прошедший Гайдаровский форум, эксперт посчитал, что выступали осведомленные квалифицированные докладчики, которые констатируют состояние текущей экономической ситуации и очень надеются, что скоро начнется экономический рост. Но при этом каких-либо конкретных мер не предлагается.

Напомним, VIII Гайдаровский форум прошел в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. На нем выступили практически все члены правительства Дмитрия Медведева, а также традиционные представители институтов, главенствующих в выработке идей, стратегий и направлений в экономической политике страны, таких как Высшая школа экономики, Российский союз промышленников и предпринимателей. На форуме приняли участие представители деловых и политических кругов Европы, а также других стран.

Отметим, предыдущий Гайдаровский форум, проходивший в январе 2016 года, был оценен обществом, как провальный. Отмечалось полное «идейное банкротство» и «оторванность власти от реальности».