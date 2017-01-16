Тверь, 16 января, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Семье музыканта Александра Штуко, погибшего при крушении самолета Ту-154 под Сочи 25 декабря, правительством Тверской области оказана помощь. Единовременная выплата в сумме 250 тыс. рублей выделена из резервного фонда правительства региона по поручению губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154 у здания концертного зала «Александровский»

30-летний Александр Штуко, уроженец Твери, являлся представителем известной тверской творческой династии. В ансамбле имени Александрова он пел в хоре.

Авиакатастрофа, случившаяся 25 декабря 2016 года над Черным морем, унесла жизни 92 человек, летевших в Сирию поздравить с наступающим Новым годом российских военнослужащих. Большинство пассажиров — участники музыкального ансамбля имени Александрова, в состав которого и входил Александр Штуко.

Похороны музыканта состоялись сегодня, 16 января, на военном кладбище в подмосковных Мытищах.