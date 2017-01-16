Москва, 16 января, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Развертывание новых войск и вооружений в Европе разрушает сложившуюся архитектуру безопасности на континенте

Кукрыниксы. В комитете восемнадцати. 1963

Размещение новых американских войск и вооружений в Европе провоцирует новую гонку вооружений и конфронтационные отношения, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что последние действия Вашингтона по масштабному развертыванию новых войсковых соединений в Европе разрушают сложившуюся систему военно-политических отношений и европейской безопасности и провоцируют долгосрочные деструктивные последствия.

Напомним, 14 января на территорию Польши была передислоцирована американская бронетанковая бригада, насчитывающая более 3,5 тыс. солдат. Ранее правительство Норвегии дало разрешение Вашингтону на размещение в центральной части страны дополнительных подразделений морской пехоты.