Тверь, 16 января, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Глава Тверской области Игорь Руденя вошел в первую пятерку лидеров регионов Центрального федерального округа по итогам 2016 года. Рейтинг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 января в пресс-службе облправительства, составлен информационно-аналитической системой «Медиалогия». Сводный топ-лист оценивает уровень цитируемости губернаторов, а также характер упоминаний и значимость публикаций о них в СМИ.

Kremlin.ru Игорь Руденя

Глава Тверской области вошел в пятерку наравне с главами Москвы, Московской области, а также Тульской и Воронежской областей.

В общероссийском рейтинге Игорь Руденя занял 30-е место.

«Рейтинг отслеживает активность губернатора Тверской области Игоря Рудени, начиная с его назначения в марте, — отмечает председатель Общественной палаты Тверской области Лидия Туманова. — Это короткий период, который не отражает в полной мере возможностей главы региона. Уже сейчас Тверская область вышла в первую треть рейтингового списка «Медиалогии» и по ЦФО, и по России. Однако если оценивать нестандартную, последовательную политику, которую ведет Игорь Руденя, то, на мой взгляд, это первое место в Центральной России».

Медиа-репутация губернатора — это не только вопрос личного имиджа, подчеркивает член Общественной Палаты региона Алексей Моторкин. «Активность первого лица, наряду с решением задачи роста персональной узнаваемости, продвигает территорию в целом, — сказал он. — Для Тверской области восхождение по медиа-рейтингу одновременно означает новые возможности для выхода на внешние рынки, развитие туристической отрасли, например. Этому результату можно только аплодировать».

Итоговый рейтинг системы «Медиалогия» в 2016 году построен на анализе более 37 200 источников, в число которых входят телеканалы, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.