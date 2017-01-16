Берлин, 16 января, 2017, 19:46 — ИА Регнум. «Я и дальше буду выступать за то, чтобы мы сохраняли единство», прокомментировала Ангела Меркель заявления избранного президента США Дональда Трампа о миграционном кризисе, устаревшем НАТО и своих политических ошибках, сообщает Associated Press.

Bundeskanzlerin.de Меркель на трапе самолета

В ходе пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на критические заявления избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что «когда он вступит в должность — а этого пока не произошло — мы, конечно же, будем работать с новой американской администрацией и посмотрим, какого соглашения нам удастся достичь». Кроме того, Меркель отметила, что европейцы должны сохранять единство и сами решать свою судьбу, а также задачи борьбы с терроризмом, безопасности внешних границ и создания рабочих мест.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп в ходе интервью для газеты The Times назвал «катастрофической ошибкой» миграционную политику Ангелы Меркель, а НАТО охарактеризовал как устаревшую организацию с несбалансированным финансированием. По неоднократным утверждениям Трампа, страны-члены НАТО «не платят то, что должны платить», а США защищают эти страны за свой счет.