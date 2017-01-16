Пномпень, 16 января, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Власти Камбоджи конфисковали нелегальную партию кур из Таиланда, сообщает 16 января Bangkok Post.

Куры

Правоохранительные органы Камбоджи конфисковали в провинции Поусат около 2 тыс. кур, нелегально ввезенных в страну.

«Представители прокуратуры уже работают по данному делу. Мертвые животные будут уничтожены, остальных доставят в лабораторию, чтобы проверить их на наличие каких-либо заболеваний, которые могут передаваться человеку», — сказал директор департамента сельского хозяйства провинции Поусат Лау Висет.

Напомним, ранее в этом месяце министерство здравоохранение Камбоджи предупредило граждан о возможной угрозе птичьего гриппа. Начиная с 2005 года, в Камбодже было зарегистрировано 56 случаев заражения вирусом птичьего гриппа, 37 человек погибли.