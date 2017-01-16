Ереван, 16 января, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Акция в поддержку блогера Александра Лапшина, арестованного в Белоруссии по запросу Азербайджана, прошла сегодня, 16 января, у здания посольства Белоруссии в Ереване.

Photolure Участники акции протеста у посольства Белоруссии в Армении

Участники акции с плакатами «Карабах — не Азербайджан. Карабах независимая страна», «Свобода Александру Лапшину», «Не дайте дань лиевской политике» требовали от властей Белоруссии отказать в экстрадиции в Азербайджан Лапшина.

Демонстранты также попытались встретиться с послом Республики Беларусь в Армении и передать ему письмо, но дипломат так и не вышел к участникам акции.

Участники акции оставили письмо, а также плакаты у дверей посольства и, скандируя «позор, позор», завершили сегодняшнюю акцию. При этом, по словам одного из участников, акция будет носить продолжительный характер, если их шаги не приведут к быстрому результату.

ИА REGNUM подробно писало о деле Лапшина, который имеет гражданство Израиля и России. Блогер был задержан 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана. Баку требует экстрадиции Лапшина, который несколько раз посещал Нагорный Карабах и детально освещал поездки в своем блоге.

По сведениям супруги задержанного, на него в минском изоляторе оказывается психологическое давление, чтобы он сам подписал согласие на экстрадицию.