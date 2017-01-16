Магас, 16 января, 2017, 19:12 — ИА Регнум. В Ингушетии высокопоставленного чина в погонах заподозрили в превышении полномочий с применением насилия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 16 января, обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ официально предъявлено заместителю начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В настоящее время подозреваемый по ходатайству следствия взят под стражу. Такую меру пресечения ему избрал Магасский городской суд.

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Связано это с резонансным случаем, произошедшим летом прошлого года. Днем 15 июля сотрудники республиканского МВД силой пытались выбить у 39-летней местной жительницы и ее 50-летнего супруга признание в участии в разбойном нападении на допофис филиала АО «Россельхозбанк» в городском поселении Сунжа 11 июля 2016 года. Вечером того же дня мужчина скончался в помещении Центра по противодействию экстремизму МВД республики.

Обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями с применением насилия ранее предъявлены и бывшему начальнику ЦПЭ МВД республики Тимуру Хамхоеву и одному из сотрудников данного подразделения. В настоящее время они также находятся в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, Тимур Хамхоев и несколько его коллег были задержаны 7 декабря прошлого года.