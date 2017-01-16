Тюмень, 16 января, 2017, 19:09 — ИА Регнум. В Тюмени региональный родительский комитет отстоял право малых театров выступать в школах и детсадах. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты общественного движения.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР Театр

15 декабря, в самый разгар подготовки новогоднего сезона, в Тюменский родительский комитет (ТРК) обратилась руководитель театра «Малая сцена» с жалобой на «запрет на профессию». Этот малогабаритный театр за семь лет работы стал довольно известен в городе Тюмени и окрестностях. Колесил по школам и детсадам. Репертуар актуален для подрастающего поколения: «Уроки вежливости», «Азбука страны ОБЖ», «Конек-Горбунок», «Василий Теркин»,"Василиса Прекрасная» и множество других поучительных и добрых детских постановок.

В театре служат профессиональные артисты. А с ноября 2016 года негласным распоряжением по городу Тюмени постановки для детей будут готовить теперь исключительно методист да музыкальный работник детского сада с участием самих детей. «Судите сами, обычные двадцать спектаклей в месяц скукожились до двух в декабре. Как выяснилось далее, приглашать «Малую сцену» в детские сады перестали в рамках кампании по борьбе с родительскими поборами», — поясняет один из руководителей Тюменского родительского комитета (ТРК) Андрей Добрынин.

Обсудить сложившуюся ситуацию ТРК удалось прямо в департаменте образования и науки Тюменской области. Были вопросы: хотят ли родители такой развивающий и воспитательный досуг для своих детей, как детсадовские постановки? относятся ли сборы «на театр» или на «коллективное фото» к родительским поборам? может быть родители ленятся самостоятельно водить детей по учреждениям культуры, и если театры, такие как «Малая сцена», удалить из детских садов, то это подвигнет семью к коллективному посещению театров и филармонии? а может наоборот, почувствовав силу искусства на примере малых постановок, дети и их родители будут побуждены к продолжению своей «театральной жизни» и после выпуска из детского сада?

Артисты «Малой сцены» берут по 110−150 рублей за билет. Сумма для Тюмени не грабительская, добровольная, детей в зале, как уверяют артисты, они по головам не считают. Театр — юридическое лицо и может заключать с детским садом официальный договор на предоставление своих воспитательно-развлекательных услуг для детей. Дошкольное учреждение также несёт свои материальные потери в день представления — затраты на электричество, иногда использование инвентаря, работы уборщицы, дежурного воспитателя и прочее. Этим обуславливается платёж в пользу детского сада со стороны передвижного театра.

«Вроде как дети бедных родителей оказываются обделены. Но с другой стороны 150 рублей? Любой визит в кукольный театр обойдётся в разы больше. Небогатым родителям ради ребёнка можно ведь на тех же сигаретах или чём другом сэкономить», — считает Андрей Добрынин.

И сообщает, что сегодня можно сказать, что вердикт руководства образования оказался в пользу малых театров. «Сотрудники юридического отдела департамента образования готовы сопроводить документально работу малых театров в новых условиях, в условиях абсолютной прозрачности и законности этого вида коммерческой деятельности. Услуги детского сада по малым театральным постановкам поборами не признаны, и как явление могут оставаться и далее в практике детских садов», — говорит активист Тюменского родительского комитета.