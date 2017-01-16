Киншаса, 16 января, 2017, 19:03 — ИА Регнум. По крайней мере, два десятка человек, большинство из них женщины, были убиты за прошедшую неделю в юго-восточной части Демократической Республики Конго в результате конфликта на этнической почве, заявил глава миссии ООН по правам человека Хосе Мария Араназ, сообщает 16 января Reuters.

Конго

Начиная с 11 января, по меньшей мере 24 человека, включая 19 женщин, были убиты в городе Моба, расположенном на берегу озера Танганьика, заявил Хосе Мария Араназ.

Напомним, конфликт в провинции Катанга между этническими общностями Луба, Банту и Тва, проживающими в Центральной Африке, начался в мае 2013 года. Провинция Катанга известна богатыми месторождениями меди и других металлов.

С июля прошлого года в результате конфликта на этнической почве зафиксировано 158 погибших, 205 раненных и 50 изнасилований, согласно данным ООН.