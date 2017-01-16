Рига, 16 января, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Если к моменту кризиса 2009 года в социальном бюджете Латвии было накоплено более миллиарда, и это была финансовая подушка, то сегодня финансового резерва хватит только на выплату двух пенсий, заявила заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Яна Муйжниеце, сообщает портал Mixnews.lv.

Vadim Timoshkin Рига

«Понятно, что этого очень мало. Система должна быть способна как производить текущие выплаты, так и накопить резерв на случай какой-либо проблемы — финансового или демографического кризиса. Мы не знаем, что произойдет даже в 2017 году или в 2018-м. Какой будет латвийская налоговая система, каким будет отношение налогоплательщиков — все это будет влиять на систему», — отметила Муйжниеце.

По мнению представителя министерства, из Латвии уезжают в основном те, у кого нет работы, поэтому число тех, кто работает и делает взносы социального страхования, в Латвии не сильно изменилось. Однако доверие населения к социальной защищенности по-прежнему низкое, и во многом это связано с непониманием, что эти взносы человек делает для себя, для своих родителей, заявила Муйжниеце. В свою очередь, долгосрочная жизнеспособность самой системы зависит от того, насколько честно выплачиваются налоги и взносы, добавила чиновник.

«Общество не понимает, как так может быть — такие низкие пенсии, столько проблем и такое высокое признание долгосрочности финансовой стабильности Латвии на международной арене. Но важно понимать, насколько мы защищены социально сейчас и насколько будем завтра. Это фундаментальный вопрос. Мы не готовы говорить про то, что будет с системой завтра, но говорить придется», — подчеркнула она.

Напомним, в октябре 2016 года в Сейм были поданы подписи почти 12 000 жителей об отмене подоходного налога на пенсии. Как стало известно, парламентские комиссии приступили к рассмотрению этой инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава Банка Латвии Илмар Римшевич заявил, что темпы роста экономики замедляются, и страна должна быть готова к новому кризису. Он отметил, что не только экономика Латвии замедляет свое развитие, но и экономика ЕС в целом.

Напомним, примерно треть ВВП Латвии образуется из налогов, однако при одинаковой системе с Эстонией в Латвии налоги создают 28% от ВВП, а в Эстонии 32%. Причины этому — огромная теневая экономика и очень сложная система льгот, которая деформировала заинтересованность предпринимателей платить налоги.