Киев, 16 января, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Антироссийские санкции должны действовать до тех пор, пока Крым не будет возвращен в состав Украины, заявил вице-президент США Джо Байден в ходе своего прощального визита в Киев, сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По словам уходящего в отставку вице-президента США, отмена антироссийских санкций будет возможна лишь в случае возвращения Крыма Украине.

Такое заявление Байден сделал в ходе визита в Киев, приуроченного к 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Украиной и США.

Ранее вице-президент США сравнил задачи построения украинского государства с полетом на Луну, а премьер-министр киевского правительства Владимир Гройсман поблагодарил американского политика за «веру в Украину».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым в марте 2014 г. был включен в состав России по итогам референдума, в ходе которого более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.