Рига, 16 января, 2017, 18:44 — ИА Регнум. К сожалению, экономика Латвии находится в состоянии стагнации, заявил руководитель банка «Nordea» в Латвии Янис Букс, сообщает LETA.

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Янис Букс обеспокоен тем, что в стране наблюдается низкая экономическая активность последние 2−2,5 года, а также высокая зависимость экономики от внешних субсидий: «В 2016 году мы жили с мыслью, что в 2017 году откроются структурные фонды ЕС и наконец начнется экономическая активность. Строительство находится в низшей точке кризиса 2008 года. Это ужасно. Это огромная отрасль. Что будет в 2020, 2021 году, когда кончатся структурные фонды и новых субсидий не будет? Это фундаментальный вопрос, который беспокоит меня».

В связи с этим в обществе царит пессимизм, а кредитование слабое, домохозяйства уменьшают обязательства и копят деньги, добавил эксперт. В свою очередь, отсутствие ипотечного кредитования или низкий его уровень говорит о том, что уверенности в будущем мало, считает руководитель банка.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, экономист Swedbank Агнесе Буцениеце заявила, что «в 2016 году латвийская экономика росла медленнее, чем ожидалось, на что в большой мере повлияло падение инвестиций, а задержка освоения фондов Европейского союза болезненнее всего повлияла на строительную отрасль».

Глава Банка Латвии также Илмар Римшевич заявил, что темпы роста экономики замедляются, и страна должна быть готова к новому кризису. Он отметил, что не только экономика Латвии замедляет свое развитие, но и экономика ЕС в целом.

Напомним, примерно треть ВВП Латвии образуется из налогов, однако при одинаковой системе с Эстонией в Латвии налоги создают 28% от ВВП, а в Эстонии 32%. Причины этому — огромная теневая экономика и очень сложная система льгот, которая деформировала заинтересованность предпринимателей платить налоги.