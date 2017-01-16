Москва, 16 января, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Приостановка предоставления образовательных кредитов с государственной поддержкой Сбербанком является временной мерой, считает главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов. Об этом он заявил 16 января корреспонденту ИА REGNUM.

Борис Иогансон. Рабфак идет (Вузовцы). 1928

По его словам, эта мера связана, прежде всего, с уточнением параметров кредитования. Он сомневается, что правительство полностью откажется от субсидирования студентов.

«Скорее всего, речь идет об уменьшении рисков для заемщиков, снижении ставки, в связи с рекордным падением инфляции. Вполне возможно, через месяц-два процесс субсидирования образовательных кредитов возобновится», — отметил Богданов.

Директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин также сомневается, что будет принято решение не возобновлять программу. «Данная программа является весьма ценным инструментом подготовки квалифицированных кадров. Если на минуту предположить, что она не будет продляться (что вряд ли), то, с учетом «демографической ямы» 90-х, поток на платные факультеты ведущих российских вузов стремительно сократится. Это приведет к проблемам с финансированием у многих российских вузов, особенно региональных. В рамках обновленной программы Минобрнауки, в 2017 году адресное финансирование получат лишь наиболее эффективные учреждения, отвечающие трем группам критериев: привлекающие средства из конкурсных источников, достигшие максимальной динамики эффективности и имеющим патенты и публикации. Очевидно, региональные вузы в данной ситуации окажутся в аутсайдерах по сравнению со столичными институтами и университетами. В конечном итоге это может вызвать волну закрытия региональных, в том числе и государственных, вузов», — пояснил аналитик.

Напомним, как заявили изданию «Коммерсантъ» в пресс-службе Сбербанка, такого рода кредитование временно прекращено по причине оптимизации программы поддержки образовательных кредитов министерством образования и науки РФ. Прием заявок на кредиты обещают возобновить, когда в министерстве завершат внесение изменений в законодательные акты.

Добавим, что Сбербанк был единственным банком, выдававшим займы на высшее образование. Процентная ставка по кредиту (мог обеспечить 100% стоимости обучения в вузе) составляла 7,5% годовых. Вуз должен был заключать соглашение с банком и Минобрнауки, чтобы учащийся мог воспользоваться программой.