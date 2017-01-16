Рим, 16 января, 2017, 18:37 — ИА Регнум.



Ponchitos Работа

Отныне мигрант, прибывающий в Италию и запрашивающий убежище, должен будет выполнять общественные работы в ожидании ответа на запрос. Это одно из самых важных нововведений нового пакета мер по иммиграции, которые в среду в парламенте представит министр внутренних дел Италии Марко Mиннити. Об этом сообщают итальянские СМИ. Новый свод правил составлен для четкого различения статуса беженца и нелегального мигранта в ожидании, когда страны ЕС подпишут двусторонние соглашения с африканскими государствами, в обмен на экономическую помощь последние, кажется, готовы принять обратно своих граждан.

Выступление министра запланировано в ходе заседания Комитета по конституционным вопросам в рамках проекта, который также включает в себя регионы и муниципалитеты. Пакет предложений по мигрантам, по словам министра внутренних дел, будет служить «гарантом для обеспечения надлежащего приема тем, кто имеет для этого необходимые реквизиты, для тех же, кто не имеет никаких прав оставаться в Италии, правила ужесточаются».

Предполагается организация новых центров по приему мигрантов максимум на сто мест каждый — вдали от городских центров, предпочтительно около аэропортов. В центрах будут работать сотрудники полиции для проведения процедуры идентификации мигрантов и возможной репатриации. В новых центрах по размещению мигрантов вводится новая служебная единица — комиссар, который будет вести наблюдение за тем, как соблюдаются права иностранцев. В городах Риме, Турине, Кротоне и Кальтаниссетта будут использовать уже существующие оперативные центры, в других городах будут выявлены подходящие административные здания.

Через два месяца после подачи просьбы о предоставлении убежища мигранту будет выдаваться документ, который позволит получить «направление» на общественные работы, опыт таких работ станет одним из привилегированных условий для получения статуса беженца. Государство также планирует заключать соглашения с компаниями на стажировку. Так, мигранты, имеющие дипломы об образовании или профессию, смогут работать по специальности, демонстрируя, тем самым, готовность действительно интегрироваться в европейское общество.

В течение первых двенадцати дней 2017 года в Италию прибыли 729 человек, это в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, в среднем 60 человек сутки. К этому добавляются цифры по несовершеннолетним без сопровождения взрослых. По данным телефона доверия, в прошлом году исчезли в Италии более 5000 подростков и детей.