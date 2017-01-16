Ярославль, 16 января, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Сотрудники Ярославского музея зарубежного искусства создали послание потомкам. В бутылке из-под коньяка, приспособленной под капсулу времени, письма и сувениры в будущее были заложены в нишу готовящегося к открытию музейного кафе, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе музея.

Ярославский художественный музей Послание в будущее

В подготовке капсулы времени приняли участие руководство и сотрудники музея зарубежного искусства. Все дружно писали пожелания, делились мыслями и мечтами, подбирали подарки. Так, например, спустя много-много лет жители Ярославля обнаружат в капсуле шоколадку «для бородатых» из проекта «Спор о бороде», рисунок на бересте от рыбинского художника Александра Кокорина, а также полный список сотрудников музея с их личными автографами. Кроме того, в послание потомкам вошло письмо с информацией о музее, о его работе и достижениях.

«Креативное и информативное послание от музейщиков — надеемся, музейщикам. Мы очень хотим, чтобы здесь всегда оставался музей и чтобы его будущие сотрудники знали о нас, о том, что мы делали, к чему стремились. Кто и когда откроет эту капсулу — неизвестно. Может, ее навсегда похоронит время. Но мы верим», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь музея Марина Полывяная.