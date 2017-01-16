Радио REGNUM: второй выпуск за 16 января
Москва, 16 января, 2017, 18:10 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Под Бишкеком потерпел крушение грузовой самолет Boeing-747;
- Министерство обороны России попросило прощения у родственников погибших в крушении Ту-154;
- Владимир Путин подписал указ о Дне войск Национальной гвардии;
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сайт Кремля постоянно подвергается хакерским атакам;
- В Кремле не подтвердили приглашение администрации Трампа в Астану;
- Песков опроверг информацию о возможной встрече Трампа и Путина в Рейкьявике;
- В Кремле прокомментировали инициативу Трампа о ядерной сделке и возможную отмену санкций;
- Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила общественного контроля за деятельностью ЖКХ;
- Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о необходимости повысить пенсионный возраст с 2019 года;
- Крым подготовил проект резолюции о нарушении Украиной прав человека;
- Британский флот проследит за авианосцем «Адмирал Кузнецов»;
- В НАТО обеспокоены словами Трампа об «устаревшем» Альянсе.