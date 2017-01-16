Ярославль, 16 января, 2017, 18:09 — ИА Регнум. В новогодние праздники Ярославскую область посетило больше 110 тысяч туристов. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, наибольшей популярностью у гостей пользовался исторический центр Ярославля.

Ярмарка на Советской площади в Ярославле

Такую востребованность в правительстве объясняют масштабным праздничным украшением центральной части города и организацию на Советской площади широкой новогодней ярмарки.

«В период проведения новогодних праздников Ярославль преобразился сказочно. И конечно, это положительно отразится на имидже города и области в целом. В туристических блогах и на различных порталах мы, наверняка, увидим много позитивных отзывов. И если политика проведения праздников с организацией таких масштабных ярмарочных гуляний в красиво оформленном городе будет продолжена, это приведет к еще большему потоку туристов. По крайней мере, потенциал таких мероприятий огромен», — отметил председатель общественного совета при департаменте туризма Ярославской области, заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. Демидова Андрей Данилов.

Пользовались спросом у гостей и другие города и села области. Наплыв гостей отмечен в селе Вятское, в музее «Ботик Петра Первого» в Переславском районе, в усадьбе Н. А. Некрасова «Карабиха» в Ярославском районе.