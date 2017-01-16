Ярославль, 16 января, 2017, 17:55 — ИА Регнум. В Ярославле готовится к открытию новое государственное учреждение — «Спортивно-адаптивная школа». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, организация специализируется на реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов.

Publicdomainpictures.net Инвалидная коляска

Спортивно-адаптивная школа будет работать на базе нового многофункционального центра с бассейном, расположенного на проспекте Машиностроителей. Центр предназначен для физкультурно-оздоровительных мероприятий для взрослых и детей, а также для проведения учебно-тренировочного процесса. Впрочем, как уточнил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев, занятия со спортсменами будут проходить на различных объектах.

«Учреждение объединило все структуры, которые ранее занимались адаптивной работой со спортсменами, и его работа будет вестись на территории всего региона и будет расширяться и усиливаться. Деятельность спортивно-адаптивной школы призвана способствовать увеличению числа занимающихся спортом среди инвалидов, подготовке резерва для параолимпийских команд, а также даст возможность каждому реализовать потребность в занятиях физкультурой», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Ведьмедев.

В правительстве региона уточняют, что «Спортивно-адаптивная школа» войдет в систему подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по параолимпийским, сурдолимпийским и иным видам спорта, востребованным у маломобильных групп населения и инвалидов.