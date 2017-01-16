Абу-Даби, 16 января, 2017, 17:54 — ИА Регнум. 16 января «Зенит» сыграл свой второй матч на первом сборе в ОАЭ против китайской команды «Чанчунь Ятай». Матч завершился со счетом 5:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

Игроки «Зенита» очень много работают на тренировках и, как следствие, подошли к матчу не в лучших кондициях. «Чанчунь Ятай» начал подготовку к началу Китайской Суперлиги.

Команда из Санкт-Петербурга начала матч очень плохо.

Защитник сборной Узбекистана Анзур Исмаилов на 15-й минуте открыл счет в матче ударом головой после стандарта — 0:1.

Форвард «Чанчунь Ятай» Ченг Чангченг удвоил преимущество своей команды на 29-й минуте — 0:2.

Только во втором тайме на 51-й минуте бразильский опорный полузащитник «Зенита» Маурисио забил первый гол своей команды после добивания — 1:2.

Через 12 минут Маурисио оформил дубль мощным ударом с 25-ти метров — 2:2.

На 70-й минуте крайний защитник сборной России Юрий Жирков забил победный гол — 3:2.

Через 6 минут Артем Дзюба увеличил разрыв в счете до двух мячей — 4:2.

Еще через 4 минуты Артем Дзюба оформил дубль — 5:2.

Составы команд:

«Зенит»: Лунев, Анюков, Ломбертс, Нету, Шатов, Жулиано, Эрнани, Гарсия, Кокорин, Кержаков.

«Чанчунь Ятай»: Ву Йаке, Дженг Джиаки, Ян Шипенг, Исмаилов, Сан Жи, Джанг Дже, Джанг Ксиаофей, Чернов, Ли Гванг, Орсич.

Главный арбитр матча: Карим Шакер.

Голы: Исмаилов 15 — 0:1, Чангченг 29 — 0:2, Маурисио 51 — 1:2, Маурисио 63 — 2:2, Жирков 70 — 3:2, Дзюба 76 — 4:2, Дзюба 80 — 5:2.