Тбилиси, 16 января, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Тех, что считает, что Грузия развивается в правильном направлении, после парламентских выборов 2016 года стало больше. Об этом свидетельствуют итоги исследования общественного мнения, проведенного в Грузии по заказу NDI в период с 4 ноября по 4 декабря 2016 года. Эти результаты представители организации опубликовали 16 января.

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Согласно результатам исследования, на вопрос: в каком направлении развивается Грузия, 32% респондентов ответили, что страна развивается в правильном направлении. По итогам исследования, проведенного по заказу этой же организации в июне прошлого года, такого мнения придерживались 25% опрошенных. В марте 2016 года так считали 39% респондентов, а в ноябре 2015 года этот показатель достигал 45%.

Если в июне прошлого года 33% считали, что Грузия развивается в неправильном направлении, в ноябре число таких респондентов сократилось до 27%. На 2% в сравнении с данными предыдущего опроса, с 34% до 36% увеличилось число тех, кто считает, что Грузия вообще не меняется.