Чебоксары, 16 января, 2017, 19:16 — ИА Регнум.



Cap.ru, Мининформполитики Чувашии Михаил Игнатьев даёт оценку книге «Птицы Чувашии»

Фотогерой

Новый год в Чувашии чиновники и население встретили по-разному. Беднеющий в кризис народ в новом году станет ещё беднее: после прошлогоднего значительного урезания социальных льгот, в 2017 году — новое секвестирование. Старики остались без льготного проездного, который позволял хоть как-то окупать траты на дачи-сады-огороды и кормиться в течение года собственно выращенным урожаем. Подобное решение вызвало бурный протест вплоть до митингов. Кроме того, семьи, которые в этом году ждут третьего ребёнка, останутся без денежных выплат. При этом всем госслужащим увеличили зарплату.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в новогодние каникулы, 8 января, отметил 55-летие, о чём сообщила его пресс-служба по окончании зимних каникул, в рабочий день 9 января. По данным местных СМИ, помимо официальных поздравлений, юбилейная дата запомнилась полиграфическим подарком — раскидным календарем в честь первого лица. В пропечатанном глянцевом пиар-продукте Михаил Игнатьев выступил в роли фотомодели на все месяцы нового года — его белоснежная улыбка скрасила страницы календаря, а сам календарь по разнарядке — кабинеты чиновников и офисы лояльных руководителей. «Фоном» для фотогероя выступили колосящаяся пшеница, поленница дров, президент Владимир Путин, патриарх Кирилл, легенда российского хоккея Владислав Третьяк.

Выпущен календарь полиграфическим предприятием «Наследие». «Календарь не продаётся. Это искренний подарок без всяких задних мыслей. Просто решили сделать доброе дело», — пояснил ИА REGNUM руководитель компании Сергей Суслин. Между тем, судя по фирменным логотипам в календаре, на «доброе дело» «без задней мыслей» скинулись несколько предприятий и организаций республики.

«55-летие Михаила Игнатьева стало, как ни странно, рядовым событием, которое прошло без публичного внимания общественности и обсуждения. Если не считать, конечно, данного календаря, который можно считать скорее медвежьей услугой, чем подарком. Его в обязательном порядке отдают по всей вертикали власти. Теперь «вертикаль» будет проживать каждый день вместе с первым лицом», — говорит лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

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«База повстанцев» в Чувашии

Чувашия засветилась в соцсети в ведущих пабликах с многотысячной аудиторией. Интернет-славу неожиданно принес театр оперы и балета, который за свои архитектурные особенности в народе сравнивают с «элеватором». Новое архитектурное прочтение предложили поклонники саги «Звёздные войны», сравнив здание с «обычной базой повстанцев в ледяных пустошах неизвестной планеты», и соорудив из него кинозвездную афишу с героями из фильма — имперскими штурмовиками и звездолётами. Плакат разошёлся по сети, собирая тысячи голосов пользователей.

«Штучная личность» и пернатые

Выступления главы Чувашии Михаил Игнатьев продолжают раскладывать на цитаты. Награждая 100-летнюю участницу Великой Отечественной войны Ксению Редькову медалью ордена за заслуги перед Чувашией, руководитель региона поздравил её «от имени» президента РФ Владимира Путина и заявил: «Вы штучная личность…»

На этой неделе ещё один полиграфический продукт привлёк внимание руководителя региона и общественности. В ходе осмотра выставки на праздновании дня российской и чувашской журналистики Михаил Игнатьев заинтересовался книгой «Птицы Чувашии», которая «особенно актуальная в Год экологии». «Он высказал пожелание, чтобы издание, которое было выпущено в республике впервые, дополнялось описанием новых видов пернатых, которых в Чувашии, — великое множество», — говорится в официальном релизе, опубликованном на сайте Мининформполитики республики.

«Он нам не верит. Считает, что в книжке не все виды птиц Чувашии. То есть предлагает открывать новые виды пернатых в Чувашии, их же у нас великое множество», — иронизируют орнитологи.

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Никита Колесников признал вину

Фигурант дела о хищениях в Министерстве культуры России, генеральный директор ООО «Линнит-консалт» и основатель группы компаний «Савва» Никита Колесников признал вину и заключил с заместителем генпрокурора РФ Виктором Гринем досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на других фигурантов расследования. В настоящее время он знакомится с материалами дела, ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

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О ситуации в чувашском муфтияте

Несмотря на попытки «нас расколоть, Чувашский муфтият сохранил свое единство — 52 мусульманских прихода сегодня объединены в составе Духовного управления мусульман Чувашской Республики». И муфтият Москвы, «несмотря на сложности столицы, тоже показал свою жизнеспособность и актуальность». Об этом заявил в интервью изданию «Национальный акцент» муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбир Крганов, комментируя ситуацию в Чувашии и необходимость создания новой мусульманской структуры — Духовного собрания мусульман России. По его словам, уже «давно требовалось некое объединение самостоятельных религиозных организаций», так как сегодня «у мусульман нет единой структуры».

«Мы не объединяемся против кого-либо. Ни в коем случае! Наоборот, мы об этом уже неоднократно заявляли, в том числе и во время моего выступления на учредительном собрании — мы за диалог», — сказал, в частности, муфтий, подчеркнув, что «фактически идеологического раскола внутри мусульманского сообщества нет»: «Есть раскол между отдельными руководителями, борьба личных интересов групп влияния».

По его словам, более 10 муфтиятов «изъявили желание работать в рамках Духовного собрания мусульман России, разные приходы семи регионов тоже готовы работать в нашей команде». И «государственные органы власти оказывают нам, религиозным организациям, поддержку и всяческое понимание нашей деятельности».

Кадровая серия

Новый год в Чувашии начался с новых кадровых решений. Проработавший год глава Минсельхоза Сергей Артамонов получил статус вице-премьера, став четвёртым зампредседателя регионального правительства. При этом одна из главных задач, публично поставленных главой Чувашии перед назначенцем, — «проработать в команде правительства республики не менее 10 лет». Ушла с должности первого заместителя министра образования Светлана Петрова, проработавшая на посту 15 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года глава Чувашии Михаил Игнатьев, говоря о структуре правительства, признался, что институт освобождённых вице-премьеров себя не оправдал, поэтому власти отыграли назад: отдельные министры пошли на повышение, совместив работу с должностью зампредседателя Кабинета министров. В прошлом году вице-премьеры Алла Салаева вернулась в мэрию Чебоксар, вице-премьер Михаил Резников был назначен министром транспорта Чувашии, добровольно сложили полномочия главы Минобразования и Минстроя Владимир Иванов и Олег Марков. Глава Минприроды Чувашии Сергей Павлов и руководитель Госслужбы по тарифам Альбина Егорова ушли работать в Госсовет Чувашии. Госкомимущество присоединили к Минюсту Чувашии — министерство возглавила Наталья Тимофеева. От должности был освобождён полпред Чувашии при президенте РФ Леонид Волков, который попал под уголовное преследование.

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Спорные инвестиции

19 января продолжится судебное разбирательство по «мусорному» вопросу. Между тем, инвестиционная программа филиала ЗАО «Управление отходами» стала центром внимания УФАС, которое, как и прокуратура, продолжает заниматься данной темой. Антимонопольщики, ранее обратившиеся к депутатам с предостережением перед принятием данной программы, направили запросы в муниципалитеты с требованием объяснить, на основании чего принята предложенная концессионером программа и тарифная надбавка. «В настоящее время в Чебоксары и Новочебоксарск направлены запросы о том, на основании чего была принята данная инвестиционная программа и тарифная надбавка», — говорят в антимонопольной службе Чувашии.

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Сити-менеджер весь в делах

В деятельности главы администрации Чебоксарского района Чувашии Георгия Егорова, который находится под домашним арестом, прокуратурой установлен факт «необоснованного уклонения от исполнения обязательств» по муниципальному контракту на строительство жилья для переселения из «аварийки». «Несмотря на то, что обязательства по контракту были исполнены, глава администрации Чебоксарского района ввиду личных неприязненных отношений с директором подрядной организации на протяжении длительного времени необоснованно отказывал в подписании актов, необходимых для перечисления на счёт подрядчика бюджетных средств в сумме более 5 млн рублей», — говорят в надзорном ведомстве.

По иску подрядной организации решением суда с администрации муниципалитета взыскана сумма основного долга, а также дополнительно — неустойка в сумме 465 тыс. рублей. В отношении главы райадминистрации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Напомним, сити-менеджера также подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве школы стоимостью 287,7 млн рублей на малой родине Михаила Игнатьева (в селе Яныши) и в превышении полномочий при строительстве детского сада.

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Атака без последствий

Клубок версий вызвал на неделе неработающий сайт прокуратуры Чувашии, спровоцировав всплеск фантазий не тему, что это было — вплоть до предположений об атаке религиозных хакеров и экстремистов. В правоохранительных органах заявили, что это мог быть технический сбой— сейчас детали выясняют специалисты. В любом случае, «никаких последствий не было», всё восстановлено оперативно. Сам сайт возобновил работу через шесть дней.

Взяточничество пошло в рост

В Чувашии, которая была выбрана первым «пилотом» по борьбе с коррупцией в Поволжье, в 2016 году число коррупционных преступлений снизилось, но при этом втрое вырос установленный следствием ущерб — с 28,7 млн рублей до 87 млн рублей. Изменилась и структура коррупционных преступлений: на первом месте по числу дел — взяточничество, которое было в 2015 году на второй позиции (рост с 47 до 54 дел), уступая мошенничествам. На втором месте — преступления по фактам мошенничества с использованием служебного положения, число которых выросло с 34 до 51. На третьем месте, как и в 2015 году, — коммерческий подкуп и служебные подлоги (по 35 дел).

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Звезда биатлона

Чувашские болельщики продолжают следить за выступлениями своей землячки Татьяны Акимовой, которая в составе сборной страны выступает на очередном этапе Кубка мира. После триумфа на предыдущем этапе, где биатлонистка завоевала «золото» и «бронзу», на новых стартах спортсменка показывает один из лучших результатов в российской команде. Хотя призовые места пока забирают конкуренты из других стран. В Чувашии шутят: спортсменка показывает такие результаты, потому что ей не мешают чиновники.