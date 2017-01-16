Ленинградская область, 16 января, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Операция по подъему со дна Финского залива в Ленинградской области рыболовецкого судна Monni, которое пропало утром 4 января с тремя членами экипажа на борту, может быть проведена в ближайшее время. Об этом сегодня, 16 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

47.mchs.gov.ru Кадр с монитора во время водолазных работ в Финском заливе

Известно, что в настоящее время уже найден кран, с помощью которого можно будет поднять затонувшее маломерное судно. За операцию по подъему Monni судовладелец готов заплатить 2 млн рублей.

Время и дата начала этой сложной операции пока находятся в процессе обсуждения. Для поднятия судна будут привлекаться водолазы МЧС.

«Вопрос поднятия судна согласовывается. Но его поднятие необходимо для продолжения следственных действий — для выяснения причин затопления», — пояснили в следственном ведомстве.

Отметим, что поиски рыбаков с судна пока прекращены. Однако они могут возобновиться уже завтра. При этом, как отметили в СЗ СУ СКР на транспорте, тела погибших будут искать уже только вдоль береговой линии, а также попросят капитанов судов сообщать, в случае обнаружения тел в воде.

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Напомним, следователи установили, что объект, найденный 9 января на дне Финского залива в Ленинградской области, является рыболовецким судном Monni. В частности, на глубине около 30 метров обнаружены часть специальной одежды и элементов конструкции судна.

Судно Monni с тремя членами экипажа на борту с 3 января вело ловлю рыбы в Финском заливе в районе острова Мощный. Последний сеанс связи с экипажем состоялся в 08:10 4 января. После этого судно исчезло с радаров и в порт Усть-Луга к 10 часам утра того же дня не вернулось. К моменту исчезновения на судне было порядка пяти тонн выловленной рыбы.

В поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. С воздуха, воды и суши обследовано около 1700 кв. километров акватории и береговой линии. 9 января эхолотами удалось обнаружить предмет, похожий на пропавшее рыболовецкое судно.

По факту ЧП Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц»). Проверку также ведет Северо-Западная транспортная прокуратура.