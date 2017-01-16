Киев, 16 января, 2017, 16:55 — ИА Регнум. На сегодня, 16 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара США к гривне на уровне 27,66 грн. Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 13 января, повысился сразу на 41 копейку, при том, что и на прошлой неделе украинская валюта падала значительными темпами.

Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Бандерлоги

«Причиной роста курса доллара на Украине в начале 2017 года стало ограниченное предложение иностранной валюты на межбанке», — комментирует заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

По словам чиновника, ситуация является временной и вызвана тем, что новогодние праздники на Украине совпали с рабочими днями в США и Европе.

«В первые послепраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, которая накапливалась во время новогодних выходных дней в Украине, которые совпадали с рабочими днями в США и Европе. Сейчас этот фактор уже нивелирован, однако ограниченное предложение валюты приводит к традиционным для первых месяцев года спадам деловой активности. В частности спад заключается в несколько меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы. В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт. Этому также способствует мировая ценовая конъюнктура, благодаря подорожанию стали и железной руды», — отметил Чурий.

Согласно официальной информации, 16 января НБУ продал $38,7 млн на аукционе в понедельник при спросе $52,7 млн.

В свою очередь, депутат парламента Украины, председатель комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк констатирует, что фактически на Украине сейчас «доллар под 30».

«Нацбанк признает одной из причин падения курса гривны снижение выручки экспортеров. Тоже мне Америку открыли, бандерлоги! Вы скажите, как исправлять будете? Снова душить экономику инфляционным таргетированием? Снова выступать против создания украинского экспортно-кредитного агентства? Снова устанавливать искусственные ограничения для инвесторов и экспортеров? Снова набирать заграничные «стабилизационные» кредиты? Это верный путь к обнищанию населения и впоследствии к дефолту страны», — акцентировал депутат. Галасюк также заявил, что не понимает логики Нацбанка, который надеется при отрицательном сальдо торгового баланса поддерживать национальную валюту за счет кредитов МВФ и надеяться на позитивное развитие ситуации.

По мнению ряда экспертов, высказываемых в СМИ, гривна стала «жертвой» чрезмерных расходов из госбюджета в конце года — то есть, значительная часть денег через коррупционные схемы попала на «черный» валютный рынок и раскачала курс.

В комментарии ГолосUA экономист Александр Охрименко подчеркивает, что на повышение курса доллара повлияло и то, что Нацбанк очень резко начал делать эмиссию гривны во время национализации «Приватбанка».

«В результате из-за излишка гривны на рынке началась цепная реакция. Кроме того, сам разговор про национализацию «Приватбанка» вызвал панику у украинцев. Часть вкладчиков банка поспешила забрать оттуда деньги и начала скупать доллары. Еще одним фактором, способствующим ослаблению нацвалюты, стали зимние праздники, потому что в праздничные дни приток валюты в Украину сократился», — отмечает Охрименко.

По словам эксперта, курс доллара будет зависеть от дальнейших действий НБУ — в частности, «если НБУ будет проводить своевременную интервенцию на валютном рынке, то курс доллара будет стабилизироваться».