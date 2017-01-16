Ереван, 16 января, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Сегодня, 16 января, при пока невыясненных обстоятельствах в одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник, сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха.

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«Сегодня, 16 января, примерно в 12:35 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, дислоцированной на юго-восточном направлении линии соприкосновения, пока при невыясненных обстоятельствах, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник, житель Гадрутского района НКР Араик Игоревич Саргсян (1995 г. р.). Для выяснения подробностей инцидента проводится расследование», — говорится в сообщении.

Сегодня же стало известно, что 15 января в 23:35 в Центральном клиническом госпитале Еревана скончался военнослужащий Гарик Варданян (1996 г. р.), тяжело раненный противником 30 декабря 2016 года на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана.

С учетом кончины Гарника Варданяна, потери ВС Армении и Нагорного Карабаха в 2016 году составили 166 человек. Такие данные опубликовал на днях специализированный армянский ресурс razm.info. Согласно данным, из всех погибших 147 были действующими военнослужащими, а 18 — добровольцами.

Уточняется, что гибель добровольцев в боевых условиях фиксируется впервые с перемирия 1994 года.

Из всех потерь ВС Армении и Нагорного Карабаха 109 считаются боевыми (92 военнослужащий, 17 добровольцев), а 57 военных погибли не в боевых условиях.

Подавляющее большинство боевых потерь армянских армий было зафиксировано в апреле 2016 года во время четырехдневной войны в Нагорном Карабахе.

В 2015 году потери ВС Армении и Нагорного Карабаха составили 76 человек.