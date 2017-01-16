Архангельск, 16 января, 2017, 16:30 — ИА Регнум. По результатам проведенной прокуратурой Архангельска проверки расходования средств участников долевого строительства ООО «Стройресурс» по объекту ЖК «Ленинградский» выявлен факт нецелевого расходования денежных средств директором этого общества. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долгострой

Установлено, что застройщиком ООО «Стройресурс» осуществляется строительство объекта «Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения» по ул. Воронина в Архангельске (ЖК «Ленинградский»).

До настоящего времени условия заключенных договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного дома не выполнены, строительство объекта не ведется.

При этом в период с января по март 2016 года директором ООО «Стройресурс» Андреем Колмаковым допущено расходование средств дольщиков ООО «Стройресурс» в сумме 15,1 млн. рублей не по целевому назначению, что привело к нарушению прав участников долевого строительства ЖК «Ленинградский», а также нанесло существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства в сфере долевого строительства.

В этой связи прокуратурой города материалы проверки направлены в УМВД России по г. Архангельску для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, рассмотрев которые, следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении директора ООО «Стройресурс» Колмакова А.А.