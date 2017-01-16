Санкт-Петербург, 16 января, 2017, 16:34 — ИА Регнум. В 2016 году в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 3 млн 116 тыс. 297 квадратных метров жилья, или 1322 дома на 57 421 квартиру (с учетом индивидуального строительства). Об этом сообщили в городском комитете по строительству.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

Объем ввода жилья в 2016 году на 2,8% превысил аналогичный показатель 2015 года, когда было введено в строй 3 млн 30 тыс. 732 кв. м нового жилья.

«Объемы ввода в 2016 году на 7,5% превысили плановые показатели на этот год», — отметили в строительном ведомстве Северной столицы.

Больше всего жилья построили на юго-западе Петербурга, в Красносельском районе: 101 дом на 12 502 квартиры общей площадью более 602 тыс. кв. м. На втором месте северо-западный Приморский район: 117 домов на 8021 квартиру общей площадью более 435 тыс. кв. м. Третье место занимает престижный Московский район в южной части города — там введено 34 дома на 5 745 квартир общей площадью около 322 тыс. кв. м.

Кроме жилья, в рамках Адресной инвестиционной программы в 2016 году введено в эксплуатацию 26 объектов социальной инфраструктуры, 7 объектов транспортной инфраструктуры в разных районах города. За счет средств инвесторов был сдан 21 социальный объект, в том числе один объект спорта к ЧМ по футболу 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, рынок жилой недвижимости Санкт-Петербурга в 2016 году выбился из общероссийской картины: спрос на квартиры шагал вверх небывалыми для кризиса темпами; незначительно, но подросли и цены на жилье. Многие эксперты говорят о стабилизации, однако удержать активность покупателей будет непросто.