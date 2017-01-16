Москва, 16 января, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Инициатива об отмене льгот по НДС прямо противоречит позиции президента России, которая исходит из приоритета интересов развития бизнеса. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM старший юрист BGP Litigation Денис Савин, комментируя намерения Минфина отменить 10%-ную льготную ставку по НДС для ряда товаров, таких как основные продукты питания, товары для детей, книги и лекарства.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

«Отмена данной ставки напрямую скажется на кармане населения страны, что приведет к росту социального напряжения. Пособие в 1,5 тыс. рублей, скорее всего, несильно исправит ситуацию, так как рассчитано лишь на самые малоимущие слои населения. Для большинства семей данная инициатива отразится повышением стоимости товаров повседневного потребления», — полагает эксперт.

При этом, скорее всего, в перспективе 5−10 лет подобное пособие будет отменено или объединено с какими-либо другими пособиями для малоимущих граждан, прогнозирует он.

В конце 2016 года президент России призывал финансовые органы разработать методы налогового стимулирования бизнеса, и приоритетом было «именно стимулирование бизнеса, а не доходы бюджета», напомнил эксперт. «Поэтому подобная инициатива прямо противоречит позиции главы государства», — считает Савин.

«Подобное повышение ставки, приведет, помимо прочего, к росту инфляции и замедлению темпов роста соответствующих отраслей экономики», — предполагает он.

В России возможна замена льготной НДС на адресную помощь для малоимущих. Сейчас НДС по десятипроцентной льготной ставке взимается с основных продуктов питания (за исключением деликатесов), товаров для детей, книг, учебников и лекарств. Предусматривается, что с 2019 года ее будут увеличивать на 2%, пока она не станет равной стандартной ставке 18%. При этом 10% бедных предлагается выдавать ежемесячное пособие в размере 1,5 тыс. рублей, пишут «Ведомости».

Подобная идея озвучивалась, но «никаких серьезных расчетов на этот счет не проводилось, отметил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. По его мнению, вначале необходимо оценить социальный эффект этой меры и ее влияние на инфляцию.