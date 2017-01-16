Ярославль, 16 января, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Крупное ярославское производство лишилось имущества за многомиллионные долги. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП России по Ярославской области, организацию возглавлял экс-руководитель регионального филиала Россельхозбанка, бывший депутат областной думы Андрей Лебедев, осужденный за злоупотребление служебными полномочиями.

Деньги

Скандальное уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом России в январе 2013 года. Лебедеву вменялось в вину разрешение на выдачу кредитов близким ему фирмам на общую сумму около 350 млн рублей. В июне 2015 года Лебедев был признан виновным и получил три года лишения свободы условно. При этом экс-банкир попал под амнистию, объявленную в связи с 70-летием Победы.

В январе 2017 г имя Андрея Лебедева вновь звучит в Ярославле — на этот раз в связи с многомиллионными долгами организации ОАО «Домостроительный комбинат», которой он руководил в последние годы. В УФССП поясняют: долгое время большое количество сотрудников предприятия не получали зарплату. Кроме того, фирма накопила долги перед налоговой службой и Пенсионным фондом. Общая сумма долгов «Домостроительного комбината» достигла 33 млн рублей.

Деньги с фирмы взысканы в судебном порядке. В ФССП в отношении организации возбуждено несколько исполнительных производств. Судебные приставы уже арестовали имущество, принадлежащее фирме, в том числе компьютерную технику. Имущество будет передано на оценку и, в случае непогашения долга, отправлено на реализацию.

«С генеральным директором организации — Андреем Лебедевым — связаться не удалось. Сотрудники говорят, что им неизвестно местонахождение начальника и номер его телефона. При этом буквально дверь в дверь расположена другая фирма с очень похожим названием, где работают те же самые сотрудники», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской службе судебных приставов.