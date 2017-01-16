Ярославль, 16 января, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля продала принадлежащее ему ОАО «Возрождение» за 57 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля. Продажа 100-процентного пакета акций предприятия, которому принадлежат складские помещения на окраине города, состоялась в конце декабря.

Мэрия Ярославля

Попытки продать предприятие городские власти предпринимали с декабря 2015 года. Первоначальная оценка «Возрождения» составила 114 млн рублей. Однако за такую сумму купить его желающих не нашлось. В течение 2016 года ОАО выставлялось на торги со снижением цены, и после того, как она упала в два раза, покупатель нашелся.

По сведениям источников ИА REGNUM, предприятие перешло под контроль ярославского предпринимателя Сергея Мылаша.

«Возрождение» занималось сдачей складских помещений в аренду, предприятие работало с небольшой прибылью. Предприятием руководил депутат муниципалитета Ярославля Евгений Мясников. Решением совета директоров он освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.