Москва, 16 января, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли намерено заняться созданием в Арктике новых промышленных кластеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Алексей Беспрозванных на круглом столе, посвященном социально-экономическому развитию в Арктической зоне Российской Федерации.

Константин Коровин. Архангельский порт на Двине. 1894

«Если мы говорим о развитии промышленности, развитии инвестиционных и инфраструктурных проектов в Арктике, для нас очень важно обсудить тему (на грядущем Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» — прим. ИА REGNUM ) промышленных кластеров, которые на сегодняшний день являются уже драйверами роста в ряде регионов России», — заявил Беспрозванных.

«На сегодня у нас уже идет дискуссия в министерстве промышленности — и мы планируем вынести эту дискуссию на площадку (форума) — по формированию таких кластеров в Арктической зоне», — подчеркнул он.

На сегодняшний день есть уже два таких промышленных кластера — в Архангельской области по судостроению и лесной промышленности, куда входят более 30 предприятий. В этом году Минпромторг также начал активно использовать такой инструмент, как специнвестконтракты, отметил он.

Важным вопросом для Минпромторга также является создание полигонов для апробации арктических технологий. «Уже сейчас мы готовим полигоны для апробации арктических технологий, для министерства промышленности это является одним из приоритетных направлений», — подчеркнул директор департамента региональной промышленной политики.

В частности речь идет о производстве новых транспортных средств для арктических условий, судостроении и освоении шельфовых месторождений, а также испытании новых конструкционных материалов.

«Принципиально важное и новое для нас направление, которое мы тоже хотим обсудить на форуме — сейсморазведывательная промышленность», добавил представитель Минпромторга, подчеркнув, что соответствующая программа по разработке нового регистрирующего комплекса поможет «заместить импортных производителей в этом отношении».

Беспрозванных отметил, что в ходе выбора полигонов соответствующие территории «определяются совместно с региональными властями, (сообразно с) региональной промышленностью».

По его словам, в Минпромторге периодически проходят обсуждение с привлечением регионов, где обсуждаются соответствующие площадки. «Мы это делаем для равномерного развития всех регионов Арктики и всех отраслей. Поэтому здесь тесно слажено взаимодействие. У нас участвуют не только регионы, но коллеги из разных министерств, мы обязательно слушаем всех экспертов, проводим экспертизу и выбираем, какую технологию там использовать», — уточнил Беспрозванных.

16 января состоялся экспертный круглый стол на тему «Социально-экономическое развитие в Арктической зоне Российской Федерации». В участии приняли представители научных организаций, бизнеса и федеральных органов власти, в том числе заместитель министра экономического развития России Александр Цыбульский. Круглый стол, который открыл череду мероприятий в преддверии Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» 29−30 марта 2017 года, был посвящен вопросам создания, развития и обеспечения функционирования «опорных зон» и реализации инвестиционных проектов в Арктике.