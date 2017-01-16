Астрахань, 16 января, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Аэродром Ахтубинск в Астраханской области, на котором базируется Государственный летно-испытательный центр имени Валерия Чкалова, ждёт реконструкция. Контракт на второй этап работ, госзаказчиком которых выступило Министерство обороны РФ, заключен с Главным управлением строительства дорог и аэродромов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Спецстроя России 16 января.

Vamto.mil.ru Аэродром Ахтубинск

Как уточнили в компании, общий объем работ очень большой и рассчитан на несколько лет, поэтому объекты разделены на пусковые комплексы. К работам в рамках первого пускового комплекса второго этапа Главное управление строительства дорог и аэродромов приступает уже в текущем году. Согласно техдокументации, предусмотрена не только реконструкция имеющихся элементов, но и строительство новых конструкций, сооружений аэродрома. Так, планируется разобрать и заново построить новую магистральную и несколько рулежных дорожек, оборудовать места стоянки самолетов, водосточно-дренажную систему и локальные очистные сооружения.

Масштабным ожидается и строительство. Среди объектов, которые должны появиться в ходе второго этапа работ, — несколько специализированных площадок, здания, системы отопления, канализации, электроснабжения. Предусмотрено строительство сети автомобильных дорог и других объектов.

Напомним, строительство в рамках первого этапа реконструкции военного аэродрома Ахтубинск было завершено в 2015 году. Была построена и введена в строй новая взлетно-посадочная полоса.

А в сентябре на аэродроме Ахтубинск прошёл грандиозный показ современных и перспективных образцов авиационной техники Воздушно-космических сил (ВКС), посвященный 95-летию Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ. В небо поднялись истребители пятого поколения Т-50, многоцелевые истребители Су-35С и модернизированные МиГ-29СМТ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ, многофункциональные авиакомплексы Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М, современные учебно-боевые самолеты Як-130 и Л-39, а также вертолеты Ми-35 и Ми-24. Также высший пилотаж показали авиационная группа «Стрижи».

Справка: Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) имени Валерия Чкалова является авиационным научно-исследовательским учреждением Министерства обороны. Здесь проходят государственные, контрольные и специальные испытания новые самолеты, вертолеты, их оборудование и вооружение, средства наземного обслуживания и обеспечения полетов, а также беспилотные летательные аппараты.