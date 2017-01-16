Воронеж, 16 января, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Восьмой Рождественский фестиваль «А мы Святочки дожидали!» прошел в Воронеже 15 января. Как передает корреспондент ИА REGNUM, фольклорные коллективы из Воронежа и области собрались в Городском дворце культуры. Главными участниками фестиваля стали детские коллективы, которыми руководят студенты и выпускники кафедры этномузыкологии Воронежского государственного института искусств. К сожалению, не все заявленные коллективы добрались до Воронежа из-за снегопада, который накануне обрушился на регион.

Марина Каширская ИА REGNUM Восьмой Рождественский фестиваль «А мы Святочки дожидали!» в Воронеже

Марина Каширская ИА REGNUM Восьмой Рождественский фестиваль «А мы Святочки дожидали!» в Воронеже

Святочная неделя начинается 7 января — с праздники Рождества Христова — и продолжается до 19 января. В это время было принято устраивать святочные вечеринки, колядовать и гадать. Именно песни-колядки исполнило большинство коллективов, выходивших 15 января на сцену. Обряд колядования состоит из нескольких частей: есть песни, которые колядующие поют на подходе к дому, затем они должны «выкликать» хозяев дома, а потом — пропеть им хвалу и добрые пожелания. После этого колядующих обычно угощали или одаривали монетами. По этой традиции, все коллективы, исполнившие колядки, действительно получали от «хозяйки» фестиваля угощение.

Марина Каширская ИА REGNUM Восьмой Рождественский фестиваль «А мы Святочки дожидали!» в Воронеже

Еще один обычай, о котором вспомнили со сцены — рождественские гадания. Во время гаданий девушки пели так называемые подблюдные песни, которые получили название от распространенного гадания. Во время святок девушки собирались по вечерам, чтобы узнать, будет ли грядущий год удачным, ждать ли им достатка в доме жениха.

Марина Каширская ИА REGNUM Восьмой Рождественский фестиваль «А мы Святочки дожидали!» в Воронеже

В течение всей святочной недели устраивались посиделки с плясками, ряжением и исполнением посиделочных песен. Для детей устраивались вертепные представления. Вертеп представлял собой деревянный переносной ящик, в котором разыгрывались кукольные сценки религиозного и бытового содержания. Свидетелями настоящего вертепного фестиваля стали и гости Рождественского фестиваля.

Марина Каширская ИА REGNUM Восьмой Рождественский фестиваль «А мы Святочки дожидали!» в Воронеже

Режиссером-постановщиком фестиваля выступила доцент кафедры этномузыкологии ВГИИ, председатель «Клуба любителей народной культуры», руководитель фольклорного ансамбля «Паветье» Александра Самотягина. «Спасибо всем участникам Рождественского фольклорного фестиваля. Такие встречи дают истинное понимание праздника и понимание смысла жизни как у тех, кто выходит на сцену, так и у тех, кто в зале…», — поблагодарила она всех, кто присоединился к святочному действу.