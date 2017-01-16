Москва, 16 января, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Рубль на прошлой неделе снова смог вернуться к максимумам, отмеченным в начале января. Но вряд ли стоит ждать сохранения тенденции к дальнейшему укреплению российской валюты, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

«Во-первых, пока нет достаточных оснований ждать роста нефтяных котировок. Рынок хоть и получает сигналы о том, что договоренности в формате ОПЕК+ начали выполняться, но есть факторы, которые свидетельствуют о том, что на достижение баланса спроса и предложения потребуется больше времени. Это рост добычи в США, Нигерии и Ливии.

Кроме того, не стоит забывать о том, что слишком сильный рубль — это не то, что нужно российской экономике. А это значит, что со стороны ЦБ и правительства могут последовать как минимум вербальные интервенции, направленные на ослабление рубля», — пояснила Рогова.

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«Таким образом, пара USD/RUB на текущей неделе может консолидироваться в пределах диапазона 59,00 — 60,90. При этом, если американская статистика будет достаточно сильной, тяготеть пара будет к верхней его границе. Тем более что 20 января состоится инаугурация Трампа, что может поддержать доллар», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют к рублю на 17 января. Доллар США к рублю вырос на 23,67 копейки и составил 59,6067 рубля. Евро подорожал на 10,86 копейки — до 63,2308 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 17,9 копейки, она составляет 61,2375 рубля.