Чебоксары, 16 января, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Единственная жительница шумерлинского посёлка Триер Нина Карпинская отметила 75-летие. С 2002 года и по сей день она — староста поселка, и докладывает главе сельского поселения обстановку в населённом пункте, сообщили ИА REGNUM в администрации Шумерлинского района.

Cap.ru, Шумерлинский район Нина Карпинская

Триер — самый маленький и отдаленный населенный пункт Магаринского сельского поселения в районе, основанный в 1926 году. Здесь насчитывается 12 хозяйств, но в настоящее время там проживает только Нина Карпинская. В эти выходные ей исполнилось 75 лет — с юбилеем сельчанку поздравили чиновники и солисты Саланчикской фольклорной группы.

Нина Александровна вместе с мужем вырастили и воспитали пятерых сыновей. Все они отслужили в армии, трое из них служили в погранвойсках в Хабаровске, Северо-Курильске, Чечне, один — разведчиком в Венгрии, другой — в Воздушно-десантных войсках в Афганистане. В 1994 году ушел из жизни супруг, и она осталась одна. У сыновей уже свои семьи, дети, все живут в городе Шумерля.

«Они стараются как можно чаще навещать любимую маму, приехать в гости, помочь ей с домашним хозяйством, посоветоваться, да и просто посидеть, поговорить. Эта уникальная женщина никогда не унывает, да и некогда ей унывать, ведь у нее большое хозяйство, которому она уделяет много времени: огород, различная живность и даже пчелосемьи. Вечерами вышивает гладью полотенца, прядет, вяжет теплые носки детям и любимым внукам, их у нее девять. Несмотря на свой возраст, Нина Александровна продолжает вести активный образ жизни, любит петь и танцевать, веселая, жизнерадостная, всегда рада гостям», — говорят в районной администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 100-летие отметила чебоксарка Ксения Редькова, которая во время Великой Отечественной войны была военным фельдшером, принимала участие в боевых вылетах. За храбрость и боевые заслуги награждена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За взятие Берлина», «За взятие Будапешта», орденом Отечественной войны 2-й степени и многими медалями. С военной службы гвардии старший лейтенант медслужбы Ксения Редькова на родину вернулась в 1947 году. В Чебоксарах с 1948 года по февраль 1983 года работала на различных должностях в МВД Чувашии. За «многолетнюю плодотворную работу» во благо Чувашской Республики и «активную общественную деятельность» Ксения Редькова награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

По данным чувашских властей, в республике 85-летний рубеж перешагнули 17 355 жителей, столетний юбилей отметили 98 человек.