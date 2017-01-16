Нижний Новгород, 16 января, 2017, 14:55 — ИА Регнум. В январе 2017 года в Нижнем Новгороде родители, имевшие льготы на своих детей, получат квитанции на полную стоимость пребывания ребенка в детском саду. Об этом заявил глава городской администрации Сергей Белов.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

При этом он уточнил, что в начале февраля «все эти деньги им будут возвращены в виде компенсации на личные счета».

«Важно сейчас объяснить это родителям, чтобы они не беспокоились. Они должны быть уверены, что эти деньги получат», — заявил Белов. Он дал поручение главам администраций районов и департаменту образования организовать горячие телефонные линии по этому вопросу и взять работу на личный контроль.

На чиновников возложена персональная ответственность за эту работу: «Принимайте людей на личных приемах, входите в положение каждого. В данном случае должна быть учтена реальная жизненная ситуация каждой семьи. Проработайте вопрос, чтобы на первоначальном этапе люди могли получить отсрочку платежа, чтобы переход с льготы на компенсацию прошел наименее болезненно. Люди должны понимать, что средства будут возвращаться им на карту в полном объеме, в материальном плане они ничего не теряют».

Как сообщалось, с 1 января 2017 года в Нижнем Новгороде вступило в силу постановление городской думы об уточнении льготных категорий и замене льгот на компенсационные выплаты.

Постановление городской думы было принято в ноябре 2016 года.