Ярославль, 16 января, 2017, 14:52 — ИА Регнум. В Ярославле каток, залитый на главной площади города — Советской — будет работать на коммерческой основе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный интернет-портал мэрии города.

Каток в Ярославле

Так, по информации мэрии, опубликованной на сайте городской администрации, в будние дни с 10 до 14 часов работа катка по-прежнему будет бесплатной. Но после 14.00 и до 22.00 выход на лед будет стоить 200 рублей. По выходным в течение всего дня работы катка стоимость выхода на лед составит уже 250 рублей.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, каток на Советской площади был залит в числе 13 бесплатных муниципальных катков. Однако, как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, введение платы за вход обусловлено необходимостью обслуживать сооружение в течение зимних месяцев.

«Изначально ставилась задача обеспечить бесплатную работу катка в период работы новогодней ярмарки — до 9 января. Сейчас принято решение, что каток будет работать до марта, что влечет серьезные затраты на его техническое обслуживание. Бюджетных расходов на эти цели не предусмотрено. Содержание сооружения взял на себя один из ярославских предпринимателей. Плата за выход на лед пойдет на охрану, оперативную расчистку катка от снега и ежедневную заливку», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM советник мэра Ярославля Светлана Израйлева.