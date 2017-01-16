Москва, 16 января, 2017, 14:48 — ИА Регнум. В Ингушетии завершена реализация федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010−2016 годы». Причем успешно. Об этом сегодня, 16 января, на встрече в Москве глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров доложил президенту РФ Владимиру Путину., передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт главы российского государства.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Юнус-Беком Евкуровым

По словам Евкурова, программа помогла достичь хороших результатов и показателей.

«По прошедшему 2016 году по валовому региональному продукту у нас на 11,7% рост, индекс сельхозпроизводства — 116%, промышленного производства — 100,6%, доходы в бюджет выросли до 39%. Это хорошие показатели», — отметил глава субъекта РФ.

Что касается обеспечения дошкольными учреждениями, то до начала программы этот показатель был равен 7% детей, на сегодня вырос более чем в три раза и составил 22%.

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«Мы полностью ликвидировали трехсменку, на 22% сократили двухсменку в школах. Построено в целом 139 объектов (в рамках ФЦП) — инженерная инфраструктура, практически завершены вопросы переселения жителей из оползневых зон, обеспечения жильем вынужденных переселенцев», — доложил Юнус-Бек Евкуров, подчеркнув, что основной упор при реализации ФЦП делался на экономически важные объекты.

В ближайшее время, по словам главы Ингушетии, в республике планируется открыть нескольких производственных предприятий. Речь идет о заводе по производству энергосберегающих ламп, швейной фабрике и заводе по производству радиаторов. Все эти три объекта построены по линии Минпромторга.

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Также помог проект и сократить регистрируемую безработицу в республике. По словам Евкурова, в два раза — с 22% до 11%. За это время было создано свыше 7 тысяч рабочих мест.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий по программе планировался в размере 32 миллиардов рублей, однако потом был сокращен до 26 миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в лидерах по числу безработных граждан Ингушетия остается уже не первый год. На начало 2016 года уровень безработицы в Ингушетии составил 30,7%. Безработными были признаны около 29,5 тыс. человек. В третьем квартале прошлого года, по данным Росстата, уровень безработицы сократился до 30,2%

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