Москва, 16 января, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») призвал исключить из Уголовного кодекса такое наказание, как смертная казнь, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Нам бы зачистить наш уголовный кодекс и убрать все упоминания о ней… Эту тему о наличии в Уголовном кодексе статьи нужно решать», — сказал Крашенинников.

В качестве аргумента он отметил, что «де-факто ее (смертной казни) нет в России, она не то что не применяется — она и выноситься не может».