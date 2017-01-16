Тамбов, 16 января, 2017, 14:45 — ИА Регнум. В Тамбовской области зарегистрирована первая смерть от вируса гриппа. Об этом руководитель управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Владимир Агафонов сообщил на заседании в администрации области, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

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Мужчине было 60 лет. Он не делал прививку. Кроме того, он обратился к врачам только спустя 10 дней после начала заболевания.

Всего же с начала ноября в регионе заболели ОРВИ 60 967 человек. Из них 97 человек заразились вирусом гриппа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 10 января, в Тамбовской области эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 19,5%. В областном центре ситуация еще хуже — здесь заболеваемость выше пороговых значений на 86,7%. При этом больше половины заболевших — дети.