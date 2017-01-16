Оренбург, 16 января, 2017, 14:45 — ИА Регнум. На территории Оренбуржья растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Если со 2 по 8 января зафиксировано 9,6 тыс. случаев, то с 9 по 15 января — уже 13,3 тыс. случаев заболеваний, из них 40% приходится на взрослых. Превышение недельных пороговых значений зарегистрировано во всех возрастных группах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Progorodnn.ru Карантин

Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей отмечается в 33 административных территориях области, наибольший рост отмечен в Шарлыкском, Саракташском районах и Гайском городском округе. Среднеобластной показатель превышен в четырех городах — Оренбурге, Новотроицке, Орске, Бузулуке.

По результатам лабораторного мониторинга отмечено увеличение активности вирусов гриппа А (H3N2) и В, в структуре положительных находок их доля составила 77,6%.

В Беляевском районе приостановлен образовательный процесс в семи школах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге из-за сложившейся эпидемиологической ситуации карантин в общеобразовательных организациях продлен по 20 января.